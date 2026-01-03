Терапевт назвала первые признаки переохлаждения

Это опасное состояние, при котором температура тела падает ниже 35 градусов. Терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала «Чемпионату» о первых признаках переохлаждения. По словам врача, оно развивается не только при экстремальных морозах, но и при длительном пребывании на холоде при ветре, влажности или при недостаточной защите тела.

«К ранним признакам переохлаждения относится непроизвольное дрожание. Это первичный компенсаторный механизм, но его прекращение — тревожный знак. Дрожь — это защита, а её прекращение означает переход в тяжёлую стадию. Если человек перестаёт дрожать — срочно уводите его в тепло», — сказала эксперт.

Должна насторожить и потеря координации — неуклюжесть, трудности с застёгиванием пуговиц, падения. Спутанность сознания, апатия, замедленная речь, «оцепенение» — самый опасный симптом, так как пациент не осознаёт опасности. К симптомам переохлаждения относятся также покраснение или побледнение кожи, особенно на лице, ушах, пальцах; ощущение «оцепенения» конечностей, даже если они не кажутся холодными на ощупь; учащённое дыхание, затем — его замедление.