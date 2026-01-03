От свекольного латте до воды с перцем: напитки, которые полезно пить на завтрак

Напитки, которые люди выбирают в дополнение к завтраку, могут обладать не только тонизирующим или бодрящим эффектом, но и большим количеством полезных свойств. Каким стоит отдать предпочтение, «Вечерняя Москва» спросила у диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой.

© Вечерняя Москва

Зеленый чай

Этот напиток стоит пить именно утром, потому что за счет сочетания кофеина и аминокислоты L-теанина он бодрит, улучшает метаболизм, стимулирует работу мозга и способствует улучшению концентрации внимания, что необходимо в первой половине дня, — рассказала эксперт.

Цикорий

По вкусу этот напиток напоминает кофе, но является его полезной альтернативой, так как не содержит кофеин, пояснила Писарева.

Немного горьковатый напиток способствует контролю уровня сахара в крови. Так как цикорий считается пробиотиком из-за высокого содержания инулина, он улучшает состояние кишечника и помогает контролировать сахар в крови, — сообщила врач.

Травяной чай

Писарева пояснила, что травяной чай в сочетании с мятой также помогает взбодриться утром, заверила специалист.

Теплая вода с лимоном

Неизменная утренняя классика — вода с лимоном помогает наладить пищеварение и подготавливает организм к приему пищи, рассказала Писарева.

Так как лимон стимулирует работу печени, этот напиток с утра натощак помогает очистить кишечник. А за счет большого содержания калия, позволяет снизить уровень тревожности. Однако если у человека нарушена кислотность желудка, от воды с лимоном с утра лучше отказаться, — объяснила диетолог.

Комбуча

Излюбленный напиток бабушек и дедушек действительно очень полезен, потому что за счет пробиотиков в составе улучшает микрофлору кишечника, сообщила врач.

Вода с куркумой и перцем

Теплая вода в сочетании с куркумой оказывает противовоспалительное действие на организм, поэтому снижает риск развития артрита. Также специи стимулируют выработку желчи, — рассказала Писарева.

Свекольный латте

Свекла содержит большое количество нитратов, которые в организме преобразуются в оксид азота. Это вещество способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения, за счет чего человек ощущает бодрость и прилив энергии. Помимо этого, из-за большого количества клетчатки напиток из свеклы ускоряет обмен веществ, заключила специалист.

Между тем кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина рассказала, что авокадо способно снижать уровень плохого холестерина в крови. За счет чего это происходит — в материале «ВМ».