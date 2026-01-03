Как избежать травм при катании на коньках и лыжах

Резкая нагрузка на неподготовленный организм — прямой путь к растяжениям, надрывам и ушибам. Травматолог-ортопед Александр Сазанов рассказал «Чемпионату», как избежать этих неприятностей. По словам эксперта, достаточно 5-7-минутной разминки, чтобы не допустить проблем со здоровьем.

Вращения головой, плечами, локтями, кистями, тазом, коленями, голеностопами необходимы, чтобы подготовить суставы, а для разогрева мышц я бы рекомендовал махи ногами, неглубокие выпады, наклоны корпуса, прыжки «джампинг джек», — сказал врач.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, выраженными проблемами с опорно-двигательным аппаратом с такими зимними развлечениями нужно быть осторожными. Лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем идти на каток или лыжную трассу.

Сазанов выделил пять самых часто встречающихся травм с наступлением зимы и катаниями: ушибы, растяжения связок, переломы лучевой кости, разрыв передней крестообразной связки и менисков колена, вывихи плеча, переломы ключицы, переломы лодыжек. Реже, но встречаются и черепно-мозговые травмы (при отсутствии шлема).

Чтобы уберечь себя от таких неприятных последствий, разомнитесь перед выходом, проверьте снаряжение, обязательно используйте защиту — шлем для лыжников, а также наколенники, налокотники, защиту запястий, особенно если опыта катания нет. Выбирайте подходящую по уровню подготовки трассу, соблюдайте правила поведения на склоне и катке и ни в коем случае не катайтесь уставшим или под действием алкоголя.