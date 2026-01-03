Как сделать праздничный рацион полезным

Во время новогодних праздников организм испытывает дополнительную нагрузку, которую можно снизить с помощью корректировки рациона, рассказала руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт рассказала, что праздничный стол часто перегружает организм, приводя к чувству тяжести и усталости уже в первые дни нового года. Однако этого можно избежать, если заранее продумать рацион, сделав его по-настоящему поддерживающим без существенного изменения привычного меню, отметила она.

«Функциональное питание — это дополнение стола полезными акцентами, которые помогают организму легче справиться с праздничной нагрузкой. Обычный хлеб для бутербродов и брускетт можно заменить на функциональный, с повышенным содержанием пищевых волокон. Это снизит вероятность переедания, а также поможет работе кишечника. В традиционных салатах заправку майонезом можно заменить на заправку йогуртом с добавлением качественного оливкового масла и дижонской горчицы. Это снизит содержание калорий и жиров в блюде, добавив при этом же белок и пребиотики, также полезные для пищеварения», — поделилась эксперт.

Давлекамова посоветовала употреблять функциональные лимонады, травяные чаи с мятой и имбирем, ягодные морсы без добавленного сахара или теплую воду с лимоном, которые не только утоляют жажду, но и мягко стимулируют обмен веществ.

«И, конечно, какой новогодний стол без сладостей. Здесь тоже можно снизить сахарную нагрузку на организм, заменив привычные угощения на функциональные аналоги, среди которых есть и конфеты, и печенье, и батончики и даже мороженое и шоколад», — заключила специалист.

