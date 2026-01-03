Доктор рассказал, что стоит есть по утрам

Давление человека не только зависит от того, что он ест, но и связано с тем, как работает кишечник. Об этом в своем Telegram-канале пишет гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

Он объяснил, как, например, работают флавоноиды, содержащиеся в ягоде (продукт считается особенно полезным для сердца и сосудов). Дело в том, что эти "сложные молекулы организм практически не усваивает напрямую". Эффект достигается, когда флавоноиды становятся "обедом" для полезной микробиоты в толстом кишечнике.

"Бактерии расщепляют их на простые метаболиты, которые и оказывают мощное действие, снижая давление. Микробиом объясняет 15% эффекта", - уточнил Сергей Вялов, отметив, что здоровье сердечно-сосудистой системы - отражение здоровья кишечного сообщества.

Когда человек ест ягоды, яблоки, лук, то бактерии ферментируют флавоноиды, производя метаболиты. После этого метаболиты всасываются в кровь, способствуя улучшению функции эндотелия (внутренней выстилки сосудов).

"Это снижает окислительный стресс и воспаление. Кстати, у людей с гипертонией часто наблюдается дисбиоз - дефицит бактерий, которые метаболизируют флавоноиды", - добавил врач.

Утром он посоветовал добавить в овсянку, йогурт или смузи горсть замороженных ягод. Лучше - ежедневно.