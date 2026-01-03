Почему крайне опасно игнорировать изжогу

Изжога — это неприятное ощущение жжения в области груди, которое возникает из-за рефлюкса, то есть попадания кислого содержимого желудка в пищевод. Многие недооценивают важность своевременного выявления и устранения причин ее возникновения, при этом изжога может привести к развитию серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта. «Вечерняя Москва» узнала у врача-гастроэнтеролога, гепатолога, диетолога Нурии Диановой, почему возникает изжога и как от нее избавиться.

Причины возникновения

Лишний вес

Одна из самых частых причин возникновения изжоги — это избыточный вес. Висцеральный жир вокруг внутренних органов оказывает дополнительное давление на желудок, усиливая вероятность рефлюкса. Контроль веса поможет снизить вероятность развития этого неприятного симптома, — рассказала доктор.

Переедание

Также изжогу провоцирует переедание. Многие привычно едят большими порциями. Однако избыток пищи растягивает стенки желудка, создавая дополнительное давление на нижний отдел пищевода, вызывая изжогу, — объяснила Дианова.

Тесная одежда

Тугой ремень, узкое платье или любая другая тесная одежда может создавать давление на желудок после еды, провоцируя приступы изжоги, — отметила врач.

Расслабление сфинктера пищевода

По словам гастроэнтеролога, некоторые продукты стимулируют повышение давления внутри желудка и расслабляют сфинктер пищевода, провоцируя изжогу. К ним относятся:

жирная и жареная пища;

томаты;

газированные напитки;

цитрусовые фрукты;

шоколад;

шампанское;

мята;

ментоловые леденцы и жевательные резинки.

Внутри желудка повышается давление, а сверху происходит расслабление. Это создает условия для того, чтобы желудочная кислота попадала в пищевод, — объяснила врач. — Изжога также появляется и при токсикозе у беременных женщин, потому что у них непроизвольно расслабляется пищеводный сфинктер.

Симптомы изжоги

жжение в груди;

кислая или горькая отрыжка;

неприятный привкус во рту;

тошнота;

дискомфорт и першение в горле;

кашель;

вздутие живота;

метеоризм.

Как предотвратить изжогу

Чтобы предотвратить появление изжоги, врач посоветовала:

контролировать порции пищи, не переедать;

есть не менее четырех раз в день небольшими порциями;

следить за весом и поддерживать физическую активность;

исключить из рациона продукты, провоцирующие изжогу;

не ложиться спать сразу после еды;

не пить после еды.

Важно соблюдать определенный водный режим, чтобы не было изжоги. Есть определенные правила поступления жидкости в организм. Во время еды можно выпить не больше 200 миллилитров чая, кофе или других напитков. После еды в течение двух часов желательно ничего не пить или только воду небольшими глотками. А до еды можно пить сколько угодно. Именно неправильное потребление жидкости часто провоцирует изжогу, — подчеркнула Дианова.

Последствия изжоги

Постоянная изжога — серьезный повод обратиться к врачу, заверила специалист. Если симптомы повторяются регулярно, возможно развитие опасных состояний, таких как:

эрозия желудка;

язва;

предраковое заболевание — пищевод Барретта.

Некоторые люди становятся невротиками из-за изжоги. Она настолько создает дискомфорт и портит им жизнь, что у них появляются расстройства нервной системы. Человек постоянно чувствует сильно выраженные симптомы изжоги, которые похожи на языки пламени, они негативно влияют на его психологическое состояние, — рассказала доктор.

Что делать, если у вас изжога

При появлении изжоги нужно обратиться к врачу и пройти гастроскопию. Также важно скорректировать свое питание, советует эксперт:

Потому что если этого не сделать, можно убрать изжогу медикаментами только на некоторое время. Потом она вернется. А смена рациона в большинстве случаев поможет полностью избавиться от изжоги без медикаментов.

Несмотря на популярность народных методов, большинство из них неэффективны и даже небезопасны, предостерегла специалист.

Единственным безопасным средством может стать отвар семян льна, который создает защитную пленку на слизистой оболочке желудка, уменьшая проявления изжоги. Однако народные рецепты дают лишь временное облегчение. Лучше сразу проконсультироваться с врачом, определить причину и устранить ее, — заключила собеседница «ВМ».

