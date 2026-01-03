Как защититься от лихорадок во время поездок в тропические страны

Лихорадки денге, чикунгунья, зика, желтая лихорадка и малярия широко распространены в странах с тропическим климатом: Таиланде, Бангладеше, Индии, Шри-Ланке и на Филиппинах. Эти болезни передаются через укусы комаров и других кровососущих насекомых, а также через сырую воду, недостаточно обработанные продукты и при контакте с больными людьми. Об этом сообщает РИА «Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор советует туристам заранее уточнять эпидемиологическую обстановку в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров. В тропических странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании распространены лихорадки, передающиеся через насекомых: комаров, мошек, слепней, клещей.

Для защиты здоровья туристам рекомендуют использовать репелленты и москитные сетки, носить светлую закрытую одежду, избегать заболоченных мест. Перед поездкой желательно проконсультироваться с врачом, при необходимости начать прием противомалярийных препаратов, сделать прививку против желтой лихорадки и получить международное свидетельство.

Также существует риск кишечных инфекций, включая дизентерию и гепатит A. Для питья, гигиены и мытья фруктов следует использовать только бутилированную воду, избегать льда из сырой воды, соблюдать гигиену рук и осторожно относиться к еде на улицах и рынках. Мясо, рыбу и морепродукты нужно употреблять только после термической обработки.

Роспотребнадзор советует поддерживать чистоту в месте проживания, регулярно проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами и заранее ознакомиться с информацией о необходимых прививках, включая вакцинацию против кори и других инфекций по Национальному календарю профилактических прививок.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали доминирующий в России штамм гриппа. При этом в стране отмечается высокий уровень вакцинации она охватила 54,8% населения. Ношение защитных масок, избегание больших скоплений людей и тщательное мытье рук являются лучшими мерами по борьбе с распространением штамма, напомнили специалисты.