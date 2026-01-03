Названа безопасная норма черного чая в день

Для здорового взрослого человека безопасной нормой считается 2–4 чашки черного чая в день (400–800 мл), при условии, что напиток не крепкий и не употребляется натощак. В таком количестве черный чай, как правило, не оказывает негативного влияния на организм и может быть частью повседневного рациона.

«Основные ограничения употребления черного чая связаны с кофеином и танинами. При превышении нормы черный чай может вызывать учащенное сердцебиение, тревожность, раздражительность и нарушения сна. Танины при регулярном употреблении в больших количествах способны снижать усвоение железа, что важно учитывать людям с железодефицитом», - сообщила «Свободной Прессе» нутрициолог, автор проекта «Формула здоровья» Юлия Орлова.

Слишком крепкий чай может раздражать слизистую желудка, усиливать изжогу и окрашивать зубную эмаль, делая ее желтоватой.

«Безопасной считается умеренная заварка: 1 чайная ложка сухого чая на 200–250 мл воды, температура воды 90–95 °C, время настаивания 2–3 минуты. Чай не должен быть резко горьким или сильно вяжущим на вкус. Заваривание большим количеством листа или настаивание более 4–5 минут значительно повышает содержание кофеина и танинов. Я не рекомендую пить такой напиток на регулярной основе», - сообщила врач.

В целом чай — это тонизирующий напиток.

«В черном есть полифенолы и флавоноиды с антиоксидантными свойствами, снижающими уровень окислительного стресса и поддерживающими здоровье сосудов. Кофеин в составе чая повышает концентрацию и работоспособность. Благодаря аминокислоте L-теанину он действует мягче, чем, например, в кофе. Напиток не вызывает резкого прилива энергии и не перевозбуждает», - резюмировала нутрициолог.

