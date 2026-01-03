Назван анализ крови, который нужно сдать после новогодних праздников

После продолжительных новогодних каникул важно позаботиться о своём здоровье, и в этом вопросе есть конкретные медицинские рекомендации.

Врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Анастасия Лозикова в интервью NEWS.ru посоветовала всем россиянам сдать биохимический анализ крови.

«Такое исследование позволит оценить состояние печени после продолжительных застолий», – пояснила она.

В послепраздничный период, подчеркнула медик, особенно важно следить за показателями работы печени.

«Ключевым этапом чекапа является биохимический анализ крови. Особое внимание уделяется показателям функции печени: АЛТ, АСТ, билирубину и гамма-глутамилтрансферазе», – подчеркнула Лозикова.

Печень, по её словам, особенно чувствительна к избытку алкоголя и жирной пищи, а негативные изменения могут сохраняться даже при отсутствии явных симптомов.

Кроме того, врач рекомендует проверить показатели углеводного обмена. Такой анализ поможет определить уровень глюкозы и гликированного гемоглобина, что особенно важно для людей с избыточным весом и наследственной предрасположенностью к диабету.