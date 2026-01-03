Как не замерзнуть на зимней прогулке: советы эксперта для всей семьи

Новогодние каникулы – отличный повод провести время всей семьёй на свежем воздухе, даже если вы остаётесь в городе. Но чтобы активный отдых не обернулся переохлаждением, важно знать, как правильно одеваться и поддерживать тепло. Эксперт Авито Услуг дал практические советы, как не замерзнуть на морозе – даже во время снежных баталий.

© Сибмеда

Зимние каникулы не обязательно проводить за городом – весело и уютно можно устроиться и на местных катках, в парках или просто во дворе. Главное – не поддаться холоду. Специалист Авито Услуг напоминает: ключ к комфорту на морозе – правильная экипировка и «внутренний» подогрев.

Основа зимней защиты – три слоя одежды. Первый (термобельё или плотная футболка) отводит влагу от тела, второй (свитер или флисовая кофта) удерживает тепло, а третий (пуховик или куртка с мембраной) защищает от ветра и снега. Обувь лучше выбирать на толстой подошве, а вместо перчаток – тёплые варежки. Непромокаемые аксессуары из современных синтетических тканей спасут руки даже при играх в снегу.

На случай сильного холода в кармане всегда стоит держать саморазогревающуюся грелку – её легко активировать, когда станет по-настоящему холодно. А в рюкзаке обязательно должна быть запасная пара варежек и ещё одна грелка – это простая, но надёжная «стратегия выживания» в мороз.

Не забывайте и про внутреннее тепло: берите с собой термос с горячим чаем. А чтобы не простудить горло и эффективнее согреться, дышите глубоко через нос – так воздух прогревается естественным образом. Осознанное дыхание (медленные вдохи и выдохи по 3–5 секунд) не только помогает сконцентрироваться на телесных ощущениях, но и реально согревает изнутри.

С такими лайфхаками зимняя прогулка станет не только активной, но и по-настоящему тёплой!