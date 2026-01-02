Почему после праздников тянет на вредную еду

Если в первые дни января вас неотступно тянет на сладкое, соленое или жирное - это нормальная физиологическая реакция. Согласно исследованиям, такое желание связано с биологическими процессами, а не с недостатком силы воли. Оно вызвано колебаниями уровня глюкозы в крови, стрессом, недосыпом и работой дофаминовой системы.

© Российская Газета

Об этом написала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она пояснила, что происходит после праздников.

Во-первых, избыток быстрых углеводов приводит к резким скачкам глюкозы, потребление алкоголя влияет на аппетит и качество сна. Недосып усиливает тягу к калорийной пище. Соленые блюда вызывают задержку жидкости и усиливают жажду.

Чтобы нормализовать состояние и снизить тягу, эксперт рекомендует придерживаться регулярного питания, включать в рацион белок и сложные углеводы, увеличить потребление обычной воды, обеспечить себе полноценный и регулярный сон.