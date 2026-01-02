Ученые выяснили, как часто надо тренироваться для сохранения здоровья

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля, изучив данные почти 90 тысяч человек, пришли к выводу, что ключевым фактором является не график занятий, а суммарный еженедельный объем активности. Так называемые «воины выходного дня», выполняющие норму ВОЗ в 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной нагрузки за два дня, имеют значительно более низкие риски развития 264 различных заболеваний по сравнению с малоподвижными людьми. Наиболее выраженный положительный эффект зафиксирован в отношении кардиометаболических нарушений: риск гипертонии снижается на 20%, а диабета второго типа — на 40%.

Дополнительные исследования 2024 года подтвердили пользу такого режима и для здоровья мозга. У тех, кто тренируется по выходным, риск развития деменции снижается на 26%, болезни Паркинсона — на 45%, а депрессии — на 40%. Кроме того, общий риск смерти от всех причин у активных людей на 30% ниже, чем у неактивной группы населения.

Специалисты подчеркивают, что начать вести активный образ жизни никогда не поздно. Даже если человек начал заниматься спортом в возрасте от 40 до 60 лет, риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии у него снижаются до уровня тех, кто был активен с юности. Для тех же, кому катастрофически не хватает времени даже в выходные, эксперты рекомендуют повышать бытовую активность: чаще пользоваться лестницами, проводить уборку самостоятельно и использовать короткие 10-минутные перерывы между делами для простых упражнений.

Общий объем физической активности важнее конкретной схемы занятий. Поэтому «тренировки выходного дня» являются полноценной и эффективной альтернативой для людей с плотным рабочим графиком, сообщает РБК.