Как восстановить форму после праздничных застолий

Не стоит тут же часами потеть на кардиотренажёрах или делать тяжёлые силовые упражнения. Многие бросаются в зал, чтобы быстро сжечь то, что съели за каникулы. Наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин рассказал, как правильно худеть после застолий. Закладывайте на это хотя бы месяц-полтора. Важно начать с мягких динамических упражнений, постепенно увеличивая вовлечённость тела.

Эксперт посоветовал включить в тренировки следующие упражнения: «мёртвый жук» с движением, квадропед, зашагивания на низкую тумбу с подъёмом мяча над головой, «джампинг джек» в спокойном темпе, дровосек с шагом.

Через месяц-полтора можно включать более сложные варианты тренировок. В списке упражнений-фаворитов: мёртвый жук с фитболом, планка, зашагивания на тумбу повыше с подъёмом колена, бег по координационной лестнице, отжимания с выходом в боковую планку, — сказал Оборин.

Все упражнения стоит делать по 20-25 повторений, каждое по 3-4 подхода (паузы 60-90 секунд). После тренировок есть смысл 15-20 минут плавать. Как дополнительную опцию можно включить лимфодренажный массаж раз в неделю.