Назван продукт, который помогает при тошноте любого происхождения

Имбирь помогает мгновенно справиться с приступом тошноты, независимо от причины ее происхождения, рассказал «Газете.Ru» терапевт клиники CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспоребнадзора Сергей Исковских.

«Наиболее выраженным свойством имбиря является его способность эффективно бороться с тошнотой различного происхождения. Активные компоненты корня – гингеролы и шогаолы – воздействуют на рецепторы желудочно-кишечного тракта и хеморецепторную триггерную зону мозга, мягко блокируя рвотный рефлекс. Это делает его незаменимым помощником при укачивании в транспорте, токсикозе первой половины беременности (после консультации с врачом) и для облегчения состояния после химиотерапии», – объяснил врач.

Не менее значимо метаболическое влияние имбиря. Регулярное употребление способствует повышению чувствительности клеток к инсулину, что помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

«Параллельно отмечается его благотворное воздействие на липидный профиль – имбирь демонстрирует способность снижать уровень липопротеинов низкой плотности, оказывая комплексное положительное влияние на кардиометаболическое здоровье. Иммуномодулирующие свойства корня заслуживают отдельного внимания. Работая как природный адаптоген, имбирь стимулирует фагоцитарную активность иммунных клеток и повышает выработку противомикробных пептидов. Его систематическое употребление в сезон простуд способствует созданию более надежного защитного барьера организма против респираторных патогенов», – заметил доктор.

Для максимального сохранения полезных качеств предпочтение следует отдавать свежему корню. Тонкая стружка имбиря, добавленная в горячую воду для настоя, – оптимальный способ приготовления. Маринованный имбирь, несмотря на популярность, содержит значительное количество уксуса и сахара, что существенно снижает его терапевтическую ценность.