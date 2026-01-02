Сомнолог рассказал, как выспаться на новогодних каникулах

Важно соблюдать режим. Врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал «Чемпионату», как выспаться во время новогодних каникул. По его словам, оптимальная продолжительность сна для взрослых — 7–9 часов, лучше всего ложиться с 22:00 до 23:00 и вставать в одно и то же время, даже на каникулах.

«Если график сбит, возвращайтесь к нему постепенно: сдвигайте время отхода ко сну на 15–20 минут ежедневно. Компенсировать хронический недосып за 1-2 ночи невозможно — требуется несколько дней регулярного полноценного сна. Качественному отдыху способствуют ритуалы: отказ от гаджетов за час до сна, тёплая ванна, спокойная музыка или чтение», — сказал эксперт.

Ужин — за 2–3 часа до сна должен быть лёгким, без жирного, острого и алкоголя; допустимы бананы, кисломолочные продукты, орехи. Дневной «сон-лайт» (20-30 мин до 15:00) полезен, но не заменяет ночной сон. Утренняя физическая активность укрепляет циркадные ритмы, вечерняя — только лёгкая (йога, растяжка). Ключевые факторы среды: температура 18–20 градусов, полная темнота или маска, минимум шума. Тем, кто с трудом засыпает, помогают дыхательные практики, а для пробуждения — утренний свет и стакан воды.