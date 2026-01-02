12 дней гастрономического безумия: инструкция по выживанию для вашей талии

Нынешние новогодние каникулы станут рекордно продолжительными за последние 12 лет. Мы будем отдыхать непрерывно 12 дней подряд: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. С одной стороны, это хорошо — наконец-то можно сделать то, что давно планировали, посвятить время друзьями, семье и детям или вообще рвануть на отдых, устроив внеочередной отпуск в теплой стране. Но кого мы обманываем? Для многиx 12 дней — это время для тотального релакса с праздничными блюдами в обнимку с диваном и пересмотром любимых фильмов. Хорошо, если на каток или до магазина доберемся. Только вот наши фигуры спасибо за зажор не скажут... Предлагаем простые лайфхаки по выживанию для вашей талии! Если все будете соблюдать, то +5 кг 12 января на весах не обнаружите.

© Unsplash

Оценивайте степень голода

Мы прекрасно понимаем, что многие блюда готовим только на Новый год, поэтому хочется попробовать все и наестся ими до следующего праздника. Но во всем нужна мера. Если вы решили положить себе в тарелку очередную порцию оливье или селедки под шубой, сначала оцените свое чувство голода от 0 до 3:

0 — вы очень сильно хотите есть;

1 — вы голодны, но можете и подождать;

2 — вы не голодны;

3 — вы сыты.

И вот тут-то вы поймете, что не всегда хотите есть, но надо же чем-то занимать рот перед телевизором.

Замените сахар

Например, на стевию или сироп топинамбура. Они такие же сладкие, только калорий гораздо меньше. Решили испечь торт или печенье, попить чай, приготовить блинчики или оладушки? Никакого сахара или сахаразаменителей. Только натуральные аналоги подсластителей.

Хорошенько высыпайтесь

Одна из причин набора веса — дефицит сна и высокий уровень стресса. При недосыпе нарушается баланс гормонов сытости и голода (лептина и грелина), что приводит к набору лишних килограмм. Что касается стресса, многие привыкли заедать его сладостями или фастфудом. Понятно, что совсем избавиться от стрессовых ситуаций не получится, особенно в новогодние праздники. Но хотя бы высыпайтесь и старайтесь не нарушать привычный режим сна.

Будьте активны

Как мы уже говорили, прекрасно понимаем, что это тяжело, когда холодильник ломится от яств, а по телевизору показывают все части «Гарри Поттера» или «Иван Васильевич меняет профессию» (несмотря на то, что сейчас можно посмотреть любые фильмы когда угодно, по телевизору то с рекламой гораздо интереснее). Но постарайтесь двигаться! Подойдут прогулки по заснеженному парку, каток, лыжи, сноуборд, катание на ватрушке или санках, даже игра в снежки или лепка снеговика. Если вам это не близко, можно отправиться в караоке или ночной клуб. Пение и танцы тоже сжигают калории.

Не ешьте перед телевизором

Это очень непросто... Но потренируйте свою силу воли! Во время новогоднего киномарафона вы не замечаете, как съедаете больше положенного. Мы уже не говорим про сладости с чаем каждый час под «Новогодние песни о главном».

Не голодайте

Чего точно не следует делать в новогодние праздники, так это пытаться компенсировать обильные вечерние застолья дневным голоданием. Так вы и по желудку, печени и поджелудочной железе ударите, и не сможете остановиться вечером. Лучшее решение — умеренное питание в течение дня без перееданий и голодовок.

Жуйте жевательную резинку, пока готовите

Очень полезный и необычный лайфхак. Пока мы готовим или накрываем на стол, велика вероятность кусочничать. И вот вы уже съели 1500 калорий, сами того не замечая. Жвачка займет ваш рот, вам не захочется туда отправить кусочек буженинки, канапе, брускетту с икрой или кусочек сыра. Не нравится вариант с жвачкой? Замените ее палочками моркови, огурца или сельдерея (главное — без соуса 1000 островов).

Не оставляйте тарелку пустой

Всегда оставляйте на своей тарелке немного еды. Так у вас не будет желания себе еще что-то подложить, да и хозяева дома (если вы в гостях), не будут ничего подкладывать. Вроде пустяки, но лишнего с таким советом вы точно не съедите.

Дополните праздничное меню полезными блюдами

Какие главные блюда на новогоднем столе? Правильно — селедка под шубой, крабовый, мимоза, цезарь, оливье и еще много других салатов... Все майонезное, жирное, в масле. Но есть полезные альтернативы. Можно приготовить оливье из мяса (а не докторской колбасы), купить низкокалорийный майонез или приготовить его самостоятельно. Вместо запеченной свиной рульки, попробуйте запечь лосося или осетра. Обязательно сделайте овощные и фруктовые тарелки. В интернете, опять же, полно разнообразных блюд с небольшой жирностью. Вот у вас уже полезный и сбалансированный праздничный стол без лишних калорий.

Больше говорите

Как бы это не звучало банально, но чем больше вы говорите, тем меньше положите еды в рот. Пока другие болтают, мы часто едим. А вы попробуйте внимательно слушать собеседника, задавать ему вопросы, поддерживать зрительный контакт и... не акцентировать внимание на изобилие блюд вокруг.