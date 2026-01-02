В США практикующие на пенсии врачи поделились секретами долголетия

Доктор Шай Эфрати, ведущий американский эксперт по здоровью мозга и долголетию, и доктор Джозеф Марун, 84-летний практикующий нейрохирург, поделились в интервью Fox News рецептами долгой жизни.

© Российская Газета

Пенсия может потенциально ускорить физический и когнитивный спад, сказал Эфрати, особенно если это означает отказ от значимой для человека деятельности, к примеру, от врачебной практики или управления большим коллективом, преподавания в учебных заведениях. Постоянное участие в работе, будь то полный рабочий день, неполный или даже целенаправленные проекты, связано с лучшей когнитивной устойчивостью, сердечно-сосудистым здоровьем и общей продолжительностью жизни, сказал врач. Марун, профессор неврологической хирургии в медицинском центре университета Питтсбурга, подчеркивает важность управления стрессом для долголетия. По его словам, главное - сбалансировать приоритеты, работу, семью и друзей, духовность и регулярные физические упражнения, чтобы снизить хронический стресс, который способствует плохому сну, тревожности и сердечно-сосудистым проблемам.

Кроме того, сильное ощущение достижения цели является "одним из самых мощных и недооцененных индикаторов долголетия", сказал Эфрати. Исследования показывают, что у людей, занимающихся общественно значимыми делами, ниже уровень хронического воспаления и риск преждевременной смерти, отметил врач. Исследования также свидетельствуют, что "регулярная духовная практика" связана со снижением риска преждевременной смерти, пояснил со своей стороны доктор Марун.

"Будь то вера, служение или постоянный общественный распорядок, эти практики могут обеспечить связь, перспективу и устойчивость в то время года, которое может быть эмоционально сложным для многих", - уточнил врач.

Доктор Эфрати добавил, что пищу следует рассматривать не просто как калории, но и как топливо для производства и восстановления клеточной энергии.

"Рационы, богатые цельными, необработанными продуктами, особенно средиземноморская диета, обеспечивают питательные вещества, поддерживающие функцию митохондрий, здоровье сосудов и метаболизм мозга", - сказал он.

Врач рекомендует добавлять в пищу листовые овощи, ягоды, бобовые, орехи, оливковое масло и жирную рыбу, такую, как лосось, которые содержат антиоксиданты, полифенолы, омега-3 жирные кислоты и незаменимые микроэлементы, снижающие воспаление и поддерживающие долголетие на клеточном уровне. Наконец, Марун считает качественный сон "краеугольным камнем здоровья мозга и долголетия".

"Когда вы хорошо спите, то поддерживаете здоровый метаболизм и иммунную функцию, а также улучшаете настроение, концентрацию и устойчивость к стрессу", - сказал он.

По мнению медицинских экспертов, взрослым следует спать от семи до девяти часов каждую ночь для поддержки здоровья мозга, иммунитета и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.