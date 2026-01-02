Длительность похмелья зависит от сочетания нескольких механизмов, которые запускаются в организме после употребления алкоголя. Наиболее значимые из них – скорость метаболизма этанола, степень обезвоживания, накопление токсичных продуктов распада, нарушения сна и, конечно, индивидуальные особенности организма и здоровья, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Главный виновник плохого самочувствия – не сам этанол, а токсичный продукт его распада ацетальдегид. У каждого человека активность ферментов, расщепляющих алкоголь (алкогольдегидрогеназы и ацетальдегиддегидрогеназы), заложена генетически. Если ваш организм медленно превращает ацетальдегид в безопасную уксусную кислоту, интоксикация будет тяжелее и длительнее. Это первый фактор, второй – количество и качество выпитого. Зависимость прямая: чем больше доза, тем дольше организм будет ее перерабатывать. Но важно также и качество/состав напитков: чем больше они содержат примесей и побочных продуктов брожения, тем сильнее будет интоксикация», – объяснил доктор.

Еще один фактор, влияющий на силу и продолжительность похмелья, – состояние печени и общий ресурс организма. Печень – это орган, который проводит естественную детоксикацию организма. Если ее функция уже ослаблена, процесс затянется.

«Кроме того, алкоголь – сильнейший диуретик (проще говоря, мочегонное средство), который приводит к потере электролитов и запаса витаминов, особенно группы B.

Прием лекарств и индивидуальные особенности. Некоторые препараты (например, парацетамол, антибиотики, антидепрессанты) метаболизируются в печени, создавая ей дополнительную нагрузку и замедляя выведение алкоголя. Курение, недосып и стресс усугубляют состояние», – подчеркнул врач.

Чтобы быстрее восстановиться, нарколог советует пить обычную негазированную воду, больше спать, отказаться от тяжелой пищи и не пить алкоголь. Также можно прогуляться, это облегчает головную боль.