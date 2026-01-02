Почему не стоит сочетать роллы и шампанское

Сочетание роллов и шампанского, популярное на праздниках, может вызвать тошноту, вздутие и даже обострение хронических заболеваний ЖКТ – из-за повышенной нагрузки на желудок и нарушения его моторики, предупреждает гастроэнтеролог.

Праздничное меню с роллами и бокалом шампанского может обернуться дискомфортом в желудке или даже серьёзными проблемами со здоровьем. Об этом рассказала Екатерина Титова – гастроэнтеролог, нутрициолог и старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета Минздрава России.

По её словам, тошнота после такой комбинации – частая жалоба. Роллы содержат множество ингредиентов – рис, рыбу, соусы, сыр, – и долго перевариваются. Шампанское и другие газированные напитки, включая минеральную воду, провоцируют скопление газов в желудке. Это растягивает его стенки и нарушает моторику – способность органа продвигать пищу дальше по пищеварительному тракту. Алкоголь, в свою очередь, замедляет сокращения желудка, усугубляя ситуацию.

«В результате комбинация этих факторов (медленная работа желудка и долгое переваривание роллов) приводит желудок в состояние «вялого мешка», а его растяжение, будет активировать рецепторы, которые посылают сигналы в мозг о том, что что-то не так, и тем самым будет формироваться чувство тошноты», – поясняет специалист.

Кроме того, избыток газов может нарушить функцию сфинктеров желудка и желчевыводящих путей, что иногда приводит к болям в животе и даже к обострению панкреатита.

Екатерина Титова также предостерегает от сочетания роллов с другими тяжёлыми продуктами – чипсами, жареным мясом, жирными соусами. Чрезмерное употребление васаби, по её словам, способно вызвать ожог слизистой оболочки желудка.

Особую настороженность врач рекомендует проявлять при употреблении больших «сетов» роллов. Это колоссальная нагрузка на организм – и по калориям, и по содержанию соли. Поджелудочной железе приходится одновременно вырабатывать ферменты для переваривания и углеводов (из риса), и жиров (из соусов и сыра). Это особенно опасно для людей с ожирением, атеросклерозом, диабетом 1 или 2 типа.