Врач объяснил, через сколько минут на холоде можно получить обморожение

Допустимое время нахождения на морозе зависит от нескольких факторов. Однако без специальной защиты оно составляет в среднем 45 минут. Об этом в беседе с изданием «Абзац» предупредил врач общей практики Денис Прокофьев.

© Чемпионат.com

По словам специалиста, это усреднённый показатель, который может варьироваться в зависимости от индекса массы тела и количества подкожного жира. Однако в любом случае на сильном холоде крайне важно минимизировать открытые участки тела.

«Самыми частыми являются обморожения носа и ушей, потому что они как бы выходят за пределы нашего тела», — пояснил врач.

Для продления безопасного времени нахождения на улице Прокофьев рекомендует использовать специальные средства защиты. Жирные кремы или гидрогелевые составы, нанесённые на лицо, не станут панацеей, но замедлят воздействие холода. Также медик советует дышать через шарф, балаклаву или медицинскую маску — это создаёт дополнительное согревание воздуха.

Среди первых симптомов обморожения врач назвал локальные покраснения, снижение температуры участков кожи (гипотермию) и побледнение (анемию), например ушных раковин. В самых крайних случаях сильное переохлаждение может привести к необходимости ампутации.