Почему не стоит пропускать прием лекарств во время праздников

Пропуски приема лекарств в период отпусков и длительных праздников значительно повышают риск обострения хронических заболеваний и развития опасных осложнений, особенно у пациентов с длительной терапией, сообщил ТАСС врач общей практики клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России Олег Борисов.

"Во время отдыха риск перестать принимать лекарства выше из-за смены привычного уклада жизни, большого количества событий и изменения режима дня, а для хронических пациентов это может закончиться тяжелыми, иногда жизнеугрожающими последствиями", - сказал он.

Борисов пояснил, что длительные праздники сопровождаются адаптацией организма к новому режиму сна, питания и активности, а также усилением факторов, способных спровоцировать ухудшение состояния. В этих условиях пропуск приема препаратов с очень высокой вероятностью приведет к обострению хронического заболевания или даже к осложнениям, которые могут оказаться жизнеугрожающими. Особое внимание, по словам врача, следует уделять совместимости препаратов с алкоголем: при наличии противопоказаний отказываться необходимо от спиртного, а не от лечения.

Для соблюдения режима терапии врач посоветовал ежедневно раскладывать препараты на весь день в ячейки таблетницы и носить с собой, а также использовать напоминания или будильник в телефоне.