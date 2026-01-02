Главный токсиколог рассказал об изумительных свойствах мандаринов

Мандарины могут быть комплексной поддержкой организма после стресса, рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

© Vse42.ru

По его словам, при переедании эти фрукты помогут насытить ЖКТ органическими кислотами и клетчаткой, которые мягко стимулируют пищеварение и моторику кишечника.

Также мандарин – это быстрая, вкусная и доступная "инфузия" витаминов С, группы В, калия. Это очень поможет при упадке сил и авитаминозе.

Мякоть мандарина на 85% состоит из воды в биодоступной форме, насыщенной естественными электролитами. Яркий цвет, запах и эфирные масла послужат природной ароматерапией. Через лимбическую систему они помогут бороться с унынием и дадут лёгкий бодрящий эффект.

Главное, не переборщить и есть не более двух-трёх мандаринок в день. И обязательно мыть фрукты в горячей воде, чтобы убрать не только грязь, но и остатки химикатов.

Также Сиворонов подчёркивает, что лекарства для детокса мандарины не заменят.