Главный токсиколог рассказал об изумительных свойствах мандаринов

Главный токсиколог Кузбасса рассказал об изумительных свойствах мандаринов
Мандарины могут быть комплексной поддержкой организма после стресса, рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.
По его словам, при переедании эти фрукты помогут насытить ЖКТ органическими кислотами и клетчаткой, которые мягко стимулируют пищеварение и моторику кишечника.
Также мандарин – это быстрая, вкусная и доступная "инфузия" витаминов С, группы В, калия. Это очень поможет при упадке сил и авитаминозе.
Мякоть мандарина на 85% состоит из воды в биодоступной форме, насыщенной естественными электролитами. Яркий цвет, запах и эфирные масла послужат природной ароматерапией. Через лимбическую систему они помогут бороться с унынием и дадут лёгкий бодрящий эффект.
Главное, не переборщить и есть не более двух-трёх мандаринок в день. И обязательно мыть фрукты в горячей воде, чтобы убрать не только грязь, но и остатки химикатов.
Также Сиворонов подчёркивает, что лекарства для детокса мандарины не заменят.