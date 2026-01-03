В Минздраве объяснили, как алкоголь воздействует на кожу

Алкоголь оказывает негативное влияние на состояние кожи, провоцируя высыпания, покраснения и ускоряя процессы преждевременного старения, рассказала в Telegram-канале Минздрава РФ дерматовенеролог Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии ведомства Елена Егорова.

Она пояснила, что это связано с обезвоживанием, расширением сосудов и нарушением защитного барьера кожи.

Этанол и другие компоненты алкогольных напитков являются токсичными веществами, повреждающими структуру эпидермиса и дермы. Нарушается синтез церамидов, что ослабляет барьерную функцию кожи. Происходит повреждение коллагена и эластина - белков, отвечающих за упругость и эластичность, что ведет к ускоренному старению. Также алкоголь стимулирует выработку андрогенов и повышает активность сальных желез, что усиливает жирность кожи, расширяет поры и вызывает акне. Сосудорасширяющее действие этанола способствует покраснению кожи (гиперемии) и усилению зуда.

Таким образом, употребление алкоголя может не только вызывать широкий спектр кожных проблем, но и приводить к обострению уже существующих дерматологических заболеваний.