Профессор рассказал, как помочь организму после застолий

После череды праздничных застолий многие задумываются о «детоксе», но большинство специальных программ для очищения организма — не более чем маркетинговый ход. Об этом в беседе с «Чемпионатом» заявила профессор, доктор медицинских наук и специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская.

Эксперт подчёркивает, что организм здорового человека отлично справляется с выведением токсинов самостоятельно благодаря работе печени, почек, кишечника и кожи.

«Нет никаких научных доказательств, что специальные детокс-диеты делают это лучше, чем наше тело», — отметила Каневская.

Однако помочь организму быстрее восстановиться после излишеств всё же можно. Для этого профессор рекомендует перейти на лёгкое сбалансированное питание, в идеале — средиземноморского типа, с увеличенным количеством рыбы, овощей и цельнозерновых продуктов.

Светалана Каневская, назвал работающие методы «очищения» организма.

Увеличить потребление воды — до 40-50 мл на килограмм веса (против обычных 30 мл). Полезно добавлять в воду лимон и имбирь для поддержки почек. Сделать акцент на клетчатке и антиоксидантах. В рацион стоит включить зелёные овощи (брокколи, шпинат), цитрусовые, свёклу, ягоды, яблоки и бананы. Поддержать микрофлору с помощью кефира, квашеной капусты и других ферментированных продуктов. Использовать натуральные специи, такие как чеснок и куркума, которые являются природными антиоксидантами для печени. Вернуться к физической активности, которая улучшает выделительную функцию организма.

Главное, по словам эксперта, — избегать жирного, жареного, сладкого и алкоголя. Если же есть хронические заболевания, особенно печени, почек или кишечника, перед изменениями в рационе необходимо проконсультироваться с врачом.

Для тех, кто хочет подойти к восстановлению максимально осознанно и получить персонализированные рекомендации, существуют современные методы диагностики, отмечает профессор. Например, расширенный тест на пищевую непереносимость Food Xplorer позволяет выявить индивидуальную иммунную реакцию организма на более чем 200 продуктов. Это помогает не просто временно «разгрузиться», а точно понять, от каких продуктов у вас могут быть частые недомогания со стороны ЖКТ.