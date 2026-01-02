Доктор предупредил о страшных последствиях новогоднего переедания

Переедание является наиболее частой проблемой в новогодние праздники. Опасное сочетание большого количества съеденной пищи и шампанского может обернуться серьезными проблемами для здоровья, о чем рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Титова, передает «Газета.ру».

По ее словам, этот алкогольный напиток сам по себе не вызывает разрыва пищевода, однако его чрезмерное употребление в сочетании с перееданием и последующей сильной рвотой может стать косвенной причиной. Все дело в том, что спиртное и обильная пища раздражают желудок, вызывают тошноту и рвоту.

При сильной рвоте внутрипищеводное давление резко увеличивается.

«Если мышцы пищевода спазмированы или если есть предрасполагающие факторы (например, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы), это аномально высокое давление может привести к разрыву стенки пищевода», — отметила Титова.

Помимо того, более частым, но наименее опасным результатом такой рвоты может быть синдром Мэллори-Вейса. Он заключается в продольным надрывах слизистой оболочки пищевода, которые возникают в районе желудочно-пищеводного перехода и проявляются рвотой с кровью.

Опасения должны взывать следы крови в рвоте после употребления шампанского. При обнаружении такого тревожного сигнала лучше всего вызвать скорую.

