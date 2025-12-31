Сколько оливье можно съесть, чтобы не было плохо

Новогодняя ночь почти всегда связана с избытком еды и поздними ужинами. На этом фоне оливье и селедка под шубой становятся главным испытанием для желудка, печени и поджелудочной. Эти салаты плотные, калорийные, с большим количеством майонеза и соли. Поэтому важно не переесть данных блюд, чтобы избежать тяжести, изжоги и неприятного утреннего самочувствия. Об этом «ФедералПресс» рассказала тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.

© globallookpress

«Безопасным объемом для взрослого человека в один прием пищи можно считать: оливье около 100–150 г – это примерно 3–4 столовые ложки оливье без большой горки, селедка под шубой около 120 г – 2–3 столовые ложки. При таком объеме два салата вместе занимают не полную тарелку, а ее половину, оставляя место для овощей и более легких блюд. Для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, печени, желчного пузыря, а также при лишнем весе или малой подвижности будет хорошо уменьшить эти количества примерно на треть», – пояснила эксперт.

По ее словам, при употреблении салатов нужно соблюдать ряд правил. Первое: не повторять порцию несколько раз подряд. Даже разумный объем перестает быть таковым, если повторитель порцию 3–4 раза за вечер. Второе: чем позже время, тем меньше порция. Третье: съешьте сначала порцию свежих овощей и зелени, а затем переходите к салатам. Это не даст ими объесться, а также поможет пищеварению.

Нутрициолог также рассказала, как сделать салаты полезнее. Для этого нужно заменить некоторые ингредиенты. В оливье можно заменить колбасу на отварную курицу, индейку или постную говядину, уменьшить количество картофеля, добавив чуть больше моркови и зелени, а майонез заменить натуральным йогуртом или сметаной.

«Есть любимые новогодние салаты можно без особого вреда и неприятных ощущений после. Несколько ложек каждого салата, легкая корректировка рецепта и внимание к чувству насыщения позволяют встретить утро 1 января без тяжести и изжоги», – подытожила специалист.

Напомним, россиянам назвали полезные напитки для новогоднего стола.