Как правильно посещать баню

Баня полезна для здорового человека, также хорошо она действует при хроническом стрессе, нарушении сна, зажимах в мышцах после тяжелых тренировок, рассказал "РГ" терапевт и главврач клиники "Стратегия здоровья" Дмитрий Демидик.

© Freepik

По его словам, в первую очередь, ее польза заключается в дозированной тепловой нагрузке на сердечно-сосудистую, дыхательную и вегетативную нервную систему. Так, баня улучшает периферическое кровообращение, тренирует сосуды, которые после нее лучше адаптируются к нагрузкам. Кроме того, она расслабляет мышцы и снижает болевой синдром в спазмированных мышцах и суставах, а еще — благотворно влияет на вентиляционную функцию легких. После посещения бани человек полностью расслабляется, особенно под воздействием веников: возникает состояние спокойствия, умиротворения и легкости.

Однако один из основных принципов бани — это умеренность и постепенность, обратил внимание врач. Первые заходы в нее нужно делать на 5-10 минут при температуре до 60 градусов, чтобы организм адаптировался и включились необходимые процессы. После первой пропарки не рекомендуются ледяные ванны. Применять веники можно лишь после того, как человек зашел в парную два или три раза. Терапевт подчеркнул, что использование веника улучшает отток лимфы, снижает мышечный спазм, усиливает кровоснабжение и улучшает респираторные функции организма.

«‎Важно помнить, что веник — это не инструмент для битья, то есть не нужно хлестать с огромной силой до появления гематом. Это должно быть легкое, постепенное и мягкое воздействие», — говорит Демидик.

При этом веники могут быть разными, добавил медик. Например, дубовый — традиционный, твердый, тяжелый и плотный инструмент. Он прекрасно расслабляет мышцы и благотворно влияет на весь организм. Пихтовые и можжевеловые веники стимулируют рецепторы кожи, но их нужно применять очень осторожно, чтобы не травмировать кожу. Эвкалиптовые веники замечательно подходят для ингаляций и благотворно влияют на дыхательную систему.

После веников врач посоветовал укутаться в теплый халат, дать телу еще немного прогреться и только потом посещать ледяные ванны. При этом, если в парной появилось головокружение, тахикардия или недомогание, нужно немедленно ее покинуть, предупредил он.

«‎Не забывайте, что баня это не развлечение, а физиологическая нагрузка, которая может принести как пользу, так и вред», — уточнил терапевт.

Категорически не рекомендуется посещать баню людям с сердечно-сосудистой патологией, в частности, с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, после инфарктов и инсультов, при аритмиях, нарушениях работы сердца, повышенной температуре, лихорадке и различных острых инфекциях, онкологических заболеваниях в активной фазе или в процессе лечения. Нельзя париться женщинам в первом и третьем триместрах беременности, во втором — можно, но с осторожностью.

Противопоказана баня и женщинам с гинекологическими заболеваниями, добавила врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина. Она пояснила, что на фоне теплового воздействия усиливается кровообращение, и это может привести к обострению воспалительных процессов или усилению скрытых кровотечений.

Кроме того, говорит Сережина, категорически нельзя сочетать банные процедуры с употреблением алкоголя. Высокая температура в сочетании со спиртным значительно повышает риск сердечно-сосудистых осложнений и обезвоживания. При этом, во время банных процедур и до посещения бани она посоветовала больше пить чистой воды или травяных отваров.

«‎Восполнение жидкости помогает организму легче перенести тепловую нагрузку и снижает риск ухудшения самочувствия», — сказала врач.

Наконец, неправильно ходить баню на полный желудок, обратили внимание медики. Легкий перекус допустим за 2-3 часа до посещения парной.