Как подготовить печень к празднику

Бытует представление, что перед застольем, где-то за два-три часа, стоит выпить рюмку, чтобы «подготовить печень». Якобы это помогает выработать ферменты, которые ускоряют обмен алкоголя. Как рассказала «Газете.Ru» Киселева, этот совет имеет место, но лучше всего выпивать за 5-6 часов до застолья.

© Freepik

«"Подготовить печень" за час или до застолья точно нельзя. Если есть часов 5-6 перед ним, то действительно можно принять не больше 50-100 мл того напитка, который вы собираетесь пить. Так к моменту торжества в организме будет достаточно фермента, участвующего в метаболизме алкоголя, и опьянение замедлится», — объяснила врач.

Однако некоторые эксперты не согласны с тем, что такую практику можно назвать «подготовкой», скорее это преждевременный старт. Вы добавляете лишнюю порцию яда, с которой печень должна справиться до основного застолья. Это не укрепляет, а истощает ресурсы органа.