Пять правил, чтобы худеть без срывов и стресса с нового года

Многие дают себе обещания начать правильно питаться с 1 января, но к февралю уже срываются. Врач общей практики, нутрициолог и гастроэнтеролог Елена Павлова в беседе с aif.ru рассказала, какие правила помогут сделать путь к стройности устойчивым, а не кратковременным экспериментом.

© Чемпионат.com

Добавляйте, а не запрещайте. Вместо списка запрещённых продуктов сосредоточьтесь на добавлении полезных: достаточного количества белка (курица, рыба, яйца, бобовые) и клетчатки из овощей и круп. Это обеспечит сытость на 3-4 часа и стабилизирует уровень сахара в крови, естественным образом сокращая перекусы и калорийность.

Выбирайте жиры грамотно. Качественные жиры необходимы для клеточных мембран, работы желчного пузыря и усвоения витаминов A, D, E, K. Избегайте рафинированных растительных масел в прозрачных бутылках — они могут окисляться и усиливать воспаление.

Осторожнее с фруктами. Фрукты — это концентрированный раствор сахаров, который может резко повышать инсулин и способствовать набору веса. При чувствительном кишечнике избыток фруктозы вызывает вздутие и диарею. Альтернатива — ягоды (малина, черника, клубника) в небольшом количестве.

Пейте достаточно воды. Часто мы путаем жажду с голодом. Привычка выпивать 1-2 стакана тёплой воды утром и между приёмами пищи помогает контролировать аппетит и улучшает пищеварение.

Откажитесь от жёстких запретов. Запреты ведут к срывам. Вместо них ведите дневник питания, отслеживая реакцию организма. Если тянет на сладкое, возможно, в рационе не хватает мяса, рыбы или риса — для организма они тоже являются источниками «сладкого» вкуса.

Главная цель — не похудеть любой ценой, а сформировать полезные привычки, которые приведут к устойчивому результату и улучшению самочувствия в долгосрочной перспективе.