Врачи объяснили, как пережить застолье без вреда для фигуры

С приближением Нового года многие с трепетом смотрят на праздничный стол и предвкушают последствия. Как насладиться угощениями и не набрать лишнего? И что делать, если весы после каникул все-таки показали плюс? На эти вопросы "РГ" ответили эксперты.

Первое, что нужно понять: стремительный "набор" 2-3 килограммов за праздники — это не жир. Такой вес складывается в основном из задержавшейся жидкости (из-за соли, алкоголя и углеводов) и содержимого желудочно-кишечного тракта.

«Исследования показывают: реальный набор жира за праздники составляет всего 400-900 граммов, — комментирует специалист по здоровому образу жизни ПРАВОКАРД Диана Мовина. — Остальное — вода и гликоген. Эти "лишние" килограммы уйдут сами за 3-7 дней при возвращении к обычному режиму».

Тем не менее эксперты дали несколько советов, как не переесть за новогодним столом. Главное правило — готовить не только стол, но и организм.

Чтобы не прийти к столу с "волчьим аппетитом", эксперты советуют: не голодать 31 декабря. Поужинайте в привычное время, а под бой курантов оставьте легкие закуски и салаты, советует нутрициолог, психолог Юлия Новикова.

Создайте себе "белковую подушку": съешьте 30-40 г белка за час до застолья (йогурт, яйца, коктейль). Это снижает общее потребление калорий на 18-22%, поясняет Мовина.

Соблюдайте правило тарелки 50/25/25: половина — овощи, четверть — белок, четверть — углеводы и жиры.

«Включите внутреннего дегустатора, — советует врач-терапевт клиники "Будь Здоров" в Уфе Елизавета Лобанова. — Выберите 3-4 блюда, которые вам искренне нравятся, и наслаждайтесь ими».

Используйте маленькие тарелки. Мозг обманывается глазами и воспринимает порцию как полноценную.

Соблюдайте алкогольную математику: 1 бокал — 1 стакан воды. Алкоголь замедляет метаболизм жиров на 73% на несколько часов. Чередование снижает калории и предотвращает обезвоживание.

Также эксперты советуют есть медленно — сигнал о насыщении приходит с опозданием в 15-20 минут. Кладите вилку на стол после каждого кусочка.

После праздников не надо изнурять себя диетами.

"Чтобы мягко и эффективно убрать "новогодние килограммы", важно вернуться к своему привычному ритму, а не наказывать себя строгими диетами. Питайтесь регулярно, трижды в день, без пропусков и без мыслей вроде "поголодаю сегодня, потому что вчера переел", поскольку жесткие ограничения часто ведут к срывам и повторному набору веса, — говорит врач-диетолог Поликлиника.ру Анна Бражникова, — сделайте акцент на белковую пищу и клетчатку, старайтесь, чтобы в каждый основной прием пищи входили яйца, рыба, птица, творог или бобовые и овощи или зелень. Такой подход помогает снизить аппетит, уменьшить тягу к сладкому и плавно выйти из режима переедания. Также стоит сократить употребление колбас, солений, соусов и спиртных напитков, что позволит уменьшить отечность и быстро привести вес в норму".

Кроме того, эксперты рекомендуют двигаться после праздников тоже без фанатизма, забыть про изнурительные тренировки. Вместо этого лучше увеличить повседневную активность: прогулки, лестницы, уборка, игры с детьми. Цель — 8000-10 000 шагов в день. Это минус 400-500 калорий без стресса для организма и улучшение чувствительности к инсулину.

Не забывайте пить воду. Норма — 30 мл на 1 кг веса. Это поможет вывести токсины и лишнюю жидкость.

И — восстановите сон. Ложитесь спать до 23:00 и спите 7-8 часов, ведь недосып повышает тягу к быстрым углеводам.