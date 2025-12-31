Как избежать метеоризма в Новый год

После новогодних праздников миллионы россиян сталкиваются с неприятными ощущениями в желудочно-кишечном тракте. Вздутие и повышенное газообразование становятся частыми спутниками веселых застолий и посиделок с родственниками за новогодними салатами. Многие люди игнорируют эту проблему и списывают ее на изменение рациона, однако иногда метеоризм может быть симптомом опасных состояний. Можно ли провести новогодние праздники без этой проблемы и когда нужно бить тревогу из-за газов, разбиралась «Лента.ру».

© Lenta.ru

Откуда берутся газы?

Основной источник газов в желудке — это проглоченный воздух. Правда, лишь небольшое их количество достигает кишечника, а большую часть человек попросту отрыгивает. А вот кишечные газы образуются в результате обработки съеденных продуктов микрофлорой кишечника.

Что касается химического состава газов, они, как пояснил врач общей практики Кевин Барретт, представляют собой смесь азота, кислорода, метана и ряда других не имеющих запаха элементов. Характерный неприятный запах возникает из-за сероводорода. Он хоть и выделяется в ничтожно малом количестве, но имеет сильный эффект.

Врач Карл Крушельницки и микробиолог Люк Теннент провели интересный эксперимент, чтобы выяснить, распространяются ли вокруг человека микробы при испускании газов. Участник исследования сделал это прямо на две чашки Петри с расстояния пяти сантиметров. Сначала он был в штанах, а потом их снял. За ночь во второй чашке Петри появились бактерии, которые обычно встречаются только в кишечнике и на коже. При этом газы, прошедшие через одежду, не вызвали роста микроорганизмов, что говорит о том, что штаны действуют как фильтр.

«Метеоризм часто возникает при синдроме раздраженного кишечника и ферментативной недостаточности. Еще одной причиной является синдром избыточного бактериального роста, когда происходит изменение микрофлоры кишечника. В норме полезные микробы поддерживают ее баланс, но после лечения антибиотиками, перенесенной кишечной инфекции и при других обстоятельствах численность условно-патогенных бактерий растет, и они начинают выделять больше газов, вызывая метеоризм», — объяснила гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Андрианова.

Другие патологии, проявляющиеся этим симптомом, — это целиакия, то есть непереносимость глютена, воспалительные заболевания кишечника и спаечная болезнь брюшной полости.

Тем временем представители клиники Мэйо одной из причин вздутия назвали запор. Они пояснили, что чем дольше пищевые отходы остаются в толстой кишке, тем больше времени имеется для их ферментации.

Когда газы считаются нормой?

В целом же ежедневное выделение газов в умеренном количестве считается нормой, поскольку так происходит выведение скопившегося в пищеварительном тракте воздуха. К слову, врач Лилиан Мусиока посоветовала не сдерживать газы. Если это делать редко, то проблем возникнуть не должно, но систематическое подавление приведет только к усилению расстройства пищеварения, и, соответственно, дискомфорта.

Гастроэнтеролог Уильям Хаслер утверждает, что в среднем здоровый человек выделяет газы 14 раз в сутки.

Если они возникают значительно чаще, можно говорить о метеоризме. Однако иногда даже такое состояние возникает не из-за патологий, а по другим причинам. К примеру, как рассказала гастроэнтеролог Анастасия Андрианова, существует такое явление как аэрофагия, то есть чрезмерное заглатывание воздуха, когда человек ест слишком быстро, разговаривает во время еды, курит или жует жвачку.

Иногда метеоризм возникает у беременных женщин. Как пояснила доктор, увеличенная матка давит на кишечник, смещает органы брюшной полости вверх и вперед, оказывая давление на петли толстого и тонкого кишечника. Это приводит к затруднению прохождения газов.

Кроме того, как отметил гастроэнтеролог Хуан Хесус Пуэнте Гутьеррес, причиной вздутия может стать стресс. При этом когда человек снова будет в расслабленном состоянии, то проблема уйдет. Кроме того, многие женщины, по его словам, сообщают о вздутии живота в менструальный период. Однако в ходе исследований эту связь ученым подтвердить не удалось.

Временное повышенное газообразование также может возникнуть из-за погрешностей в диете, а особенно после застолий. В этом случае справиться с метеоризмом поможет возвращение к привычному рациону.

Какие продукты и напитки вызывают вздутие живота?

По словам Анастасии Андриановой, некоторые продукты содержат определенные углеводы, например полиолы, фруктозу и лактозу. Они расщепляются микроорганизмами в кишечнике с избыточным выделением газов.

Такими продуктами врач назвала бобовые, такие как горох, нут и фасоль, а также яблоки, груши, виноград, белокочанную капусту, брокколи и редис.

Кроме того, провоцировать метеоризм могут газированные напитки. Причиной тому являются пузырьки, которые наполняют желудок воздухом. Употребление жирных продуктов тоже может приводить к избыточному газообразованию. Дело в том, что они требуют более длительного времени для переработки, что замедляет продвижение пищи и провоцирует усиленное производство газов.

Доктор добавила, что вызвать метеоризм могут и алкогольные напитки: они стимулируют секрецию желудочной кислоты и усиливают активность бактерий, участвующих в производстве газов. Тем временем гастроэнтеролог Евгения Зарубина добавила в этот список жвачку с сахарозаменителями. По ее словам, такие вещества, как сорбит и ксилит, плохо усваиваются и могут вызывать брожение.

Можно ли предотвратить метеоризм?

«В профилактике возникновения метеоризма могут помочь некоторые меры. Так, следует выявить и ограничить продукты питания, после потребления которых отмечается дискомфорт и вздутие в животе. Для этого полезно вести дневник питания. Также полезно потребление пищи маленькими порциями, в спокойном темпе, с тщательным пережевыванием еды», — рассказала Анастасия Андрианова.

К тому же, по ее словам, важно отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкогольных напитков. Кроме того, поможет предотвратить дискомфорт в желудочно-кишечном тракте прогулка после еды. Если у человека имеются какие-либо хронические заболевания, то ему необходимо тщательно соблюдать все рекомендации лечащего врача, уточнила доктор.

Существуют также ферменты, которые многие люди принимают для профилактики неприятных ощущений. Однако гастроэнтеролог Мария Лопатина поставила их эффективность под сомнение.

«Не ведитесь на рекламные слоганы, прием ферментов после застолья сопоставим с эффектом плацебо», — Мария Лопатина, гастроэнтеролог.

Как избавиться от вздутия живота?

Гутьеррес дал следующие рекомендации людям с этой проблемой:

избегать обильного приема пищи;

есть пять-шесть раз в день маленькими порциями;

ужинать как минимум за два часа до сна;

выбирать методы приготовления пищи с низким содержанием жира;

ограничить потребление кофе;

избегать ультраобработанных продуктов и искусственных подсластителей;

пить два литра воды в день;

избегать малоподвижного образа жизни;

ходить на психотерапию для коррекции висцеральной гиперчувствительности;

придерживаться диеты с низким содержанием FODMAP.

Что касается последней рекомендации, этот тип питания предполагает исключение продуктов, которые содержат ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы. Чтобы понять, помогает ли эта диета, врачи рекомендуют придерживаться ее как минимум шесть-восемь недель.

Тем временем диетолог Наталия Гридина заявила, что с постоянным вздутием можно бороться с помощью физической активности. Для этого, по ее словам, необходимо подобрать комплекс упражнений, направленный на укрепление мышц живота.

Ученые, к слову, исследовали влияние спорта на метеоризм. Как оказалось, велотренажер и другие подобные физические упражнения улучшают очищение кишечника от газов и, следовательно, уменьшают симптомы вздутия живота.

Авторы работы порекомендовали при наличии этой проблемы как можно меньше лежать в течение дня, поскольку задержка газов в положении лежа на спине происходит сильнее.

Что касается психотерапии, которую рекомендовал Гутьеррес, в журнале Cureus появилось исследование, результаты которого показали, что когнитивно-поведенческая терапия улучшает течение синдрома раздраженного кишечника, в том числе устраняет вздутие живота, диарею и запор.

Фармакологическое же лечение должен назначать только врач. Использоваться могут антибиотики, пробиотики, антидепрессанты, прокинетики и спазмолитики. Но назначить их себе самостоятельно нельзя.