Как безопасно избавиться от воды в ухе после купания

После купания в бассейне, реке или море у многих возникает неприятное ощущение заложенности уха. Звуки становятся приглушенными, появляется «бульканье», а чувство, будто вода так и не вышла, может сохраняться часами. Врачи предупреждают: хотя чаще всего вода уходит сама, иногда она задерживается в слуховом проходе и повышает риск развития так называемого «уха пловца». Об этом сообщает портал The Conversation.

Как объясняют специалисты, слуховой проход — это не прямая трубка. Он имеет изгибы, выстлан волосками и ушной серой, а у некоторых людей может быть сужен из-за индивидуальных анатомических особенностей или разрастания костной ткани, известного как «ухо серфера». Вода легко попадает внутрь при нырянии или брызгах, но выйти обратно ей бывает сложнее.

В большинстве случаев помогают простые и безопасные методы. Врачи рекомендуют наклонить голову в сторону заложенного уха и аккуратно потянуть мочку вниз или вверх — это временно выпрямляет слуховой проход и позволяет воде вытечь под действием силы тяжести. Также можно лечь на бок на сухое полотенце на несколько минут: тепло и гравитация ускоряют испарение влаги.

Еще один способ — аккуратно прижать ладонь к уху, создав вакуум, и несколько раз мягко надавить и отпустить. Аналогичный эффект дает нажатие на козелок — плотный хрящ перед входом в слуховой проход.

Если вода не выходит, допустимо использование специальных ушных капель для «просушивания» ушей, которые продаются в аптеках без рецепта. Обычно они содержат спирт, ускоряющий испарение влаги. Однако врачи подчеркивают, что такие средства нельзя применять при боли в ухе, выделениях, подозрении на инфекцию или повреждении барабанной перепонки.

Иногда люди готовят капли самостоятельно, смешивая спирт и уксус, но специалисты советуют быть особенно осторожными с такими методами. Использовать их можно только при отсутствии любых признаков воспаления и строго в минимальном количестве.

Категорически не рекомендуется пытаться удалить воду с помощью ватных палочек, салфеток или пальцев. Такие действия часто загоняют влагу и ушную серу глубже, а также могут травмировать кожу слухового прохода, увеличивая риск инфекции.

Хотя застрявшая вода чаще всего не опасна, теплая и влажная среда создает идеальные условия для размножения бактерий и грибков. Это может привести к наружному отиту — «уху пловца». Его симптомы включают боль при движении ушной раковины, зуд, покраснение, отек и выделения, иногда — повышение температуры.

Если после купания появляется боль, выраженный дискомфорт или ощущение воды не проходит в течение двух–трех дней, врачи советуют обратиться к специалисту. Также медицинская помощь необходима при подозрении на инфекцию.

Для профилактики рекомендуется тщательно просушивать уши после плавания, избегать купания в загрязненной воде и использовать шапочки или беруши, особенно если проблема возникает регулярно. Специалисты отмечают, что индивидуально подобранные беруши могут значительно снизить риск попадания воды в слуховой проход.

