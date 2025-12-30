Стресс и ЖКТ: как тревога влияет на пищеварение

Вы замечали, что перед важным событием часто начинает крутить живот? Или что период напряженной работы может сопровождаться вздутием и дискомфортом? Это связано с тем, что наша пищеварительная система невероятно чутко реагирует на эмоции, особенно на тревогу и хронический стресс. Почему так происходит и как это лечить, нам рассказала врач-гастроэнтеролог, специалист по функциональным заболеваниям ЖКТ Клара Сычугова.

«Ученые называют эту связь „ось мозг-кишечник“, и это так называемая двусторонняя супермагистраль обмена информацией. Кишечник оплетен собственной сложной сетью нейронов — энтеральной нервной системой, которую часто называют „вторым мозгом“. Она постоянно обменивается информацией с центральной нервной системой (головным мозгом) через блуждающий нерв и с помощью нейромедиаторов, главный из которых называется серотонин», — рассказывает наш эксперт.

По словам гастроэнтеролога, около 90% всего серотонина (гормона хорошего настроения) вырабатывается именно в кишечнике.

Когда мы испытываем стресс, в головном мозге активизируются зоны, отвечающие за реакцию «бей или беги». Он посылает кишечнику сигнал тревоги. В ответ на это включаются следующие процессы:

Энергия направляется к мышцам, а процессы переваривания и всасывания питательных веществ притормаживаются. «Это может привести к спазмам, болям и запорам. Далее меняется выделение пищеварительных соков и моторика кишечника, в связи с чем развиваются диарея или, наоборот, запор», — подчеркивает врач.

Кишечник становится гиперчувствительным, то есть обычные движения или газообразование могут восприниматься как боль. Это основа синдрома раздраженного кишечника, тесно связанного с психоэмоциональным состоянием.

Женские особенности

Женский организм более уязвим к стресс-зависимым проблемам с ЖКТ. Причина в сложном взаимодействии половых гормонов (эстрогена и прогестерона) с функциями кишечника. Эксперт: «Многие женщины отмечают появление запоров, диареи или вздутия в определенные фазы цикла, а также в периоды гормональной перестройки (ПМС, менопауза). Тревожность может усиливать эти физиологические колебания».

Варианты лечения

Важно не игнорировать симптомы, а подходить к ним комплексно, подключая гастроэнтеролога и психотерапевта. Вот что советует делать специалист:

Сосредоточьтесь на регулярном питании. Не ограничивайте себя в продуктах и не исключайте из рациона целые группы продуктов. Клара: «Для поиска триггеров используйте диету FODMAP, но помните, что период исключения не должен быть дольше 6 недель».

Для управления стрессом вводите в свою рутину дыхательные практики, например, диафрагмальное дыхание, которое активирует парасимпатическую нервную систему и блуждающий нерв, успокаивая кишечник, и регулярную физическую активность.

Не менее важен качественный сон, медитации и практики осознанности. Все это направлено на снижение общей реактивности организма и отслеживания тревожных мыслей.