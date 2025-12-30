В холодное время года потребность в жидкости не уменьшается, несмотря на сниженное чувство жажды. Терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала, как поддерживать водный баланс зимой.

Холод подавляет активность осморецепторов гипоталамуса, отвечающих за чувство жажды, а сухой воздух в помещениях с центральным отоплением усиливает испарение влаги с кожи и слизистых. Кроме того, зимой возрастает нагрузка на почки из-за повышенного выведения метаболитов, что требует адекватного водного обеспечения. Недостаток жидкости ухудшает микроциркуляцию, снижает иммунитет и способствует вязкости крови.

«Пить следует регулярно, независимо от жажды: равномерно в течение дня, предпочтительно тёплую, но не горячую воду. Лучшими напитками для поддержания гидратации остаются чистая вода и слабо заваренные травяные или зелёные чаи. Компоты без сахара, овощные бульоны и супы также вносят вклад в суточный объём жидкости — особенно жидкие первые блюда, содержащие до 80-90% воды. Однако кофе и алкоголь обладают мочегонным эффектом и не заменяют воду», — сказала эксперт.

Ориентировочная дневная норма — 30-35 мл жидкости на 1 кг идеальной массы тела, что в среднем составляет 1,5-2 л для взрослого человека. При физической активности, сухом воздухе или инфекционных заболеваниях потребность возрастает. Важно учитывать не только объём, но и качество поступающей жидкости: без избытка сахара, соли и кофеина.