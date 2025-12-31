Названа предельная доза шампанского на Новый год

Врач-диетолог Наталья Денисова назвала предельную дозу шампанского, которую можно употребить во время новогоднего застолья.

© РИА Новости

«Без шампанского не получится праздник, так что диетологи не запрещают шампанское в новогоднюю ночь, но мера – 200 миллилитров для женщин и 300 – для мужчин. Выбирать нужно брют, в нем меньше сахара», – сообщила она РИА Новости.

Она отметила, что шампанское лучше употреблять только после еды и добавлять в него лед, чтобы снизить концентрацию алкоголя.

Ранее «СП» сообщала о том, что врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен раскрыла страшную правду о так называемом литрболе — опасной традиции употребления большого количества алкоголя за короткое время.