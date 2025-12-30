Эксперт объяснила, можно ли «прокачать» организм с помощью биохакинга

Жить дольше, сохранять ясную голову и хорошую физическую форму — это цель многих. Но как этого добиться, не навредив себе модными, но рискованными экспериментами? Об этом рассказала доцент Сеченовского Университета Светлана Рыкова.

По словам эксперта, настоящий биохакинг — это не просто ледяные ванны или горы добавок. Это научный подход к здоровью, который начинается с полного обследования у врача. Нужно проверить не только давление и сахар, но и питание, сон, активность и даже наследственные риски. Только потом, на основе этих данных, можно строить личный план оздоровления.

Он обычно включает:

  • правильное питание, подобранное под вас;
  • регулярную и посильную физкультуру;
  • налаживание сна и обучение борьбе со стрессом;
  • тренировку для мозга: чтение, изучение нового, головоломки, специальная диета (например, с упором на ягоды, зелень и рыбу).

«Главное — не начинать с БАДов или экстремальных процедур, а сначала пройти обследование», — советует Светлана Рыкова.