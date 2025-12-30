Врач назвал способы не полнеть в среднем возрасте

Ежедневные прогулки, питьевой режим и ограничение времени приема пищи восемью часами в день эффективно помогают сохранить фигуру после 40 лет. Об этом изданию Medical Xpress рассказал Рафаэль де Кабо, геронтолог Национального института здравоохранения Великобритании (NIH).

«С возрастом метаболизм и уровень физической активности снижаются, но аппетит и пищевые привычки остаются прежними. Последствия не ограничиваются необходимостью носить одежду большего размера. С возрастом повышается вероятность проблем с сердцем, диабета и нейродегенеративных заболеваний, а избыточный вес усугубляет этот риск», — предупреждает эксперт.

По словам специалиста, людям в возрасте 40 лет и старше нужно уделять особое внимание базовой заботе о здоровье — строже соблюдать режим сна, регулярно пить воду, не пренебрегать прогулками и другой физической активностью. Также врач советует пересмотреть питание в пользу интервального голодания.

Эта система предполагает чередование длительных периодов без еды с короткими временными отрезками, в рамках которых есть разрешено. Эксперт советует ограничить прием пищи восемью часами в день.

«Эксперименты на мышах показали, что животные живут дольше и остаются здоровее при длительных перерывах между приемами пищи. При этом эффект сохраняется даже в случае, когда калорийность рациона и тип продуктов не меняются», — объяснил геронтолог.

При этом эксперт подчеркнул, что даже на интервальном голодании не стоит увлекаться фастфудом и кондитерскими изделиями. Основу рациона должны составлять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, яйца, морепродукты, нежирное мясо, бобовые, орехи и семена.

Ранее был найден способ защитить организм от ожирения на клеточном уровне.