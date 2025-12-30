В чем польза и вред сельди

Селедка прочно удерживает звание самой любимой рыбы в России, обойдя по популярности лосося, треску и минтая. Без нее не обходится ни одно застолье, а под Новый год она традиционно занимает место «под шубой». Но в чем ее польза или вред, отвечают эксперты.

© ГлагоL

Врач-диетолог Елена Соломатина заявляет, что сельдь — это ценный источник полезных веществ. В ней содержатся важные омега-3 жирные кислоты, качественный животный белок, минералы вроде селена и фосфора, а также витамин D. Последний особенно важен, поскольку его дефицит испытывают многие, отмечает канал «Вечерней Москвы».

Основные минусы связаны не с самой сельдью, а с тем, как мы ее едят. По словам диетолога Дарьи Русаковой, привычная нам соленая селедка в масле содержит много соли и калорий. Такой продукт будет задерживать воду в организме. Его стоит с осторожностью употреблять людям с гипертонией, склонностью к отекам и проблемами с почками. Кстати, классический салат «под шубой» создает дополнительную нагрузку на пищеварение из-за сочетания рыбы, крахмалистых овощей и майонеза. Его лучше есть редко и понемногу.

У сельди почти нет паразитов. Как поясняет Русакова, опасные для человека паразиты чаще встречаются у рыб с крупной чешуей. Однако рыба может накапливать тяжелые металлы и вредные вещества из загрязненных водоемов.

Лучше всего есть свежую или слабосоленую сельдь, которую можно запечь, отварить или приготовить на пару. В таком виде ее можно даже тем, кто следит за давлением. Правда, из-за обилия мелких костей ее редко готовят целиком. А вот готовые паштеты и пресервы менее полезны, поскольку в них часто много добавок.

Выбирая селедку, обращайте внимание на внешний вид, запах и целостность упаковки. Обязательно проверяйте срок годности и условия хранения, указанные производителем. Состав должен быть простым: чем меньше консервантов, тем лучше.

Как поясняют эксперты, качественная селедка чаще всего продается в стеклянной банке. Также неплохим выбором станет вакуумный пакет. Выбирайте атлантическую или тихоокеанскую, так как эти виды жирнее и вкуснее.

Помимо этого, в составе не должно быть ничего лишнего: только рыба, соль, сахар, масло и специи. Консерванты и усилители вкуса делают селедку вредной для нас, но выгодной для производителей.