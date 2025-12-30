Назван самый полезный вид красной икры

Учёные назвали самый полезный вид красной икры
У неё очень сбалансированный состав. Сотрудники Пермского политехнического университета рассказали URA.RU, какой вид икры самый полезный.
Специалисты отмечают, что наиболее ценной среди видов красной икры (из горбуши, нерки, кижуча) является икра кеты. У неё очень сбалансированный состав. В ней оптимально сочетаются высококачественный белок, рекордное количество омега-3, а также комплекс витаминов A, D, E, группы B и минералов, поясняет преподаватель кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Никита Кифель.
Этот продукт рекомендуется употреблять жителям регионов с дефицитом солнца как источник витамина D. Вводить его в рацион детей можно с трёх лет небольшими порциями (15-20 г в день). Однако икра противопоказана при заболеваниях почек, панкреатите, гипертонии и мочекаменной болезни из-за высокого содержания соли.