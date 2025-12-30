Специалисты предупредили об опасности популярного новогоднего макияжа

Макияж с глиттером, металликом и шиммером может быть опасен, предупредила кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой биотехнологии и биоорганического синтеза Университета Росбиотех Екатерина Вольнова. Предостережением специалист поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Вольнова рассказала, что сезонный спрос на создание акцентного макияжа закономерно повышает интерес к декоративной косметике с выраженными светоотражающими характеристиками.

«К данной категории относятся рассыпчатые глиттеры, а также тени для век с металлическим и перламутровым эффектом. Несмотря на визуальный эффект, физико-химические свойства этих продуктов обусловливают специфические требования к их применению и потенциальные риски, связанные с механическим воздействием, окклюзионным потенциалом и составом», — предупредила специалист.

Так, по словам Вольновой, глиттеры представляют собой частицы, основу которых составляют полимерные пленки с вакуумным металлизированным покрытием — обычно алюминий.

«Ключевые риски носят преимущественно механический характер: абразивное воздействие — частицы с нешлифованными краями при аппликации или трении способны вызывать микротравмы рогового слоя эпидермиса, нарушая барьерную функцию», — Екатерина Вольнова, кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ

Помимо этого, глиттеры могут представлять офтальмологическую опасность, рассказала собеседница «Ленты.ру». Она объяснила, что возможны механические повреждения роговицы, развитие токсико-аллергического или бактериального конъюнктивита. Еще один риск, по словам специалиста, экологический — синтетический глиттер классифицируется как первичный микропластик, что ставит вопрос о его экологической безопасности.

«Текстуры с металлическим эффектом: эффект интенсивного металлического блеска достигается за счет включения в формулу высококонцентрированных, мелкодисперсных пигментов с гладкой поверхностью. Чаще — слюда, покрытая оксидами железа, титана, или слюда, титанированная нитридом бора. Для достижения максимальной цветонасыщенности требуется многослойное нанесение. Это создает на коже век продолжительную пленку, которая может нарушать процессы трансэпидермальной потери влаги и газообмена, провоцируя раздражение», — рассказала Вольнова.

Еще один потенциально опасный компонент новогоднего макияжа — шиммер, отметила специалист. При этом она добавила, что он содержит светоотражающие частицы меньшего размера и, как правило, в меньшей концентрации.

«Риски ниже, чем у металликов, но включают индивидуальные реакции. Возможна реакция на связующие агенты формулы: полимеры, силиконы или, реже, на саму слюдяную основу пигмента», — поделилась эксперт.

В заключение Вольнова рекомендовала россиянкам отдавать предпочтение продуктам с указанием «одобрено для использования в периокулярной области». Также она посоветовала при выборе глиттера рассматривать альтернативы на основе биоразлагаемых материалов: модифицированная целлюлоза, слюда.

«Нанесение специализированного праймера для век на силиконовой или полимерной основе создает физический барьер между кожей и пигментами, улучшает стойкость и снижает риск прямого контакта и окклюзии. Отдавайте предпочтение кремообразным и гелевым текстурам: для минимизации осыпания и риска попадания частиц в глаза предпочтительны компактные, связующие текстуры (крем-тени, гели) с эффектом блеска», — добавила эксперт.

Собеседница напомнила, что необходимо обязательно удалить макияж в конце дня.

«Рекомендуется использование двухфазных средств или мицеллярных растворов, разработанных для чувствительной зоны глаз, с последующим бережным очищением без трения. Механическое удаление частиц недопустимо. Не наносите косметику на кожу, если чувствуете ее нездоровой», — поделилась Вольнова.

Ранее врач-офтальмолог клиники семейной офтальмологии «Счастливый взгляд» Светлана Петухова также предупредила, что конъюнктивит, отеки и аллергические реакции — лишь часть проблем, с которыми могут столкнуться женщины после новогоднего макияжа.