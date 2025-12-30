Диетолог перечислил главные новогодние «ошибки» россиян

Вреднее всего на новогоднем столе - салаты второй свежести и жареные продукты, предупредили специалисты по питанию. О том, какие ошибки чаще всего совершают россияне в новогодние праздники и как не встретить Новый год в больнице, рассказала НСН диетолог Марият Мухина.

© Unsplash

По словам Мухиной, один из самых сильных ударов по здоровью — вчерашние салаты.

«Самая вредная привычка — готовить салаты “второго дня”. На второй день вкуснее только щи, которые подвергались термической обработке, там содержатся пробиотики, на второй день они действительно более настоянные, ароматные и вкусные. Но к салатам это совершенно не относится. Самое вредное, что можно сделать, — это готовить их в кастрюлях, хранить в холодильнике, заправлять перед подачей и думать о том, что нарезанные ингредиенты можно держать в холодильнике сутками. Из-за этого возникает очень много отравлений. Салат — это блюдо срочной подачи, оно абсолютно не терпит настаивания и хранения в холодильнике. Кроме того, в России не любят выбрасывать еду, и такие салаты будут превращать в жюльены, запекать, туда будут добавлять сыр, жир, грибы и так далее и подвергать вторичной обработке. Также некоторые английские шеф-повара учат, например, делать чипсы из курицы, которая пролежала неделю. В таком случае бактерии погибнут, но токсины не погибнут и будут отравлять организм. Поэтому после праздников у многих наблюдается интоксикация и слабость, люди в январе не могут войти в рабочий ритм», — сказала Мухина.

Напомнила собеседница НСН и о других пищевых заблуждениях соотечественников.

«Еще одна ошибка — это огромное количество фастфуда на праздничном столе. Это жареные котлеты, жареный картофель, огромное количество панировки. Это очень вредно для печени, для поджелудочной железы. Также всех будут мучить алкогольные “угрызения совести” из-за большого количества игристых напитков и крепкого алкоголя — многие пойдут на повышение градуса и будут увлекаться коктейлями, дижестивами и так далее. Люди думают, что будут отдыхать, но на самом деле их печень будет работать. Конечно же, на новогоднем столе будет огромное количество сладких блюд, то, что я называю “сладким пьянством”: это классические торты, такие, как “Наполеон”, различные медовики, все это со сметанными кремами, со сливочным маслом, сахаром. Это главные ошибки, которые будут нагружать организм», — отметила диетолог.

Мухина также предупредила, что новогодние праздника из-за безответственного отношения к здоровью могут стать смертельно опасным испытанием.

«У нас все стационары будут забиты пациентами с обострениями заболеваний и с травмами. Каждые праздники мы теряем почти 1000 человек из-за обморожений, ожогов, травм, порой люди даже захлебываются рвотными массами — близким нужно следить, чтобы они спали на боку, потому что сон на спине в такой ситуации может быть смертельно опасным», — добавила собеседница НСН.

В заключение диетолог назвала здоровую альтернативу алкогольным возлияниям и перееданию на Новый год.

«Неслучайно новогодние праздники сделали длинными, чтобы люди не сидели дома, могли уехать. Кто-то поедет на дачу, кто-то — на горнолыжные курорты. Кстати, отдых на горных лыжах — это очень здорово и полезно для организма, здесь можно получить эндорфины не от еды, а от активного отдыха», — подытожила она.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова заявила, что людям, страдающим гипертонией и атеросклерозом, стоит ограничить употребление икры в пищу, однако если этот продукт скорее деликатес, он вряд ли приведет к переизбытку соли в организме.