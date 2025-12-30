Почему зимой для суставов нужно больше витаминов и минералов

Из-за холода и гололедицы зимой могут начаться проблемы с суставами. Стоит ли прибегнуть к использованию биологически активных добавок, витаминов и минералов? Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов в беседе с «Чемпионатом» дал простой ответ — да. Зимой наблюдается дефицит витаминов D, C, K2 и некоторых микроэлементов. Поэтому в некоторых случаях стоит обратиться к БАДам.

Какие витамины стоит пить?

Витамин D критически важен для усвоения кальция и иммунной регуляции. Дефицит ассоциирован с болью в суставах. Рекомендуется принимать 800-2000 МЕ в сутки при низком уровне 25(OH)D.

Витамин С участвует в синтезе коллагена. Он содержится в цитрусовых, болгарском перце и шиповнике.

Витамин К2 направляет кальций в кости, а не в сосуды. Он содержится в сырах и куриной печени.

Магний и цинк участвуют в метаболизме хряща.

Перед началом приёма добавок обязательно сдайте анализ крови, особенно на витамин D. Принимать БАДы стоит под контролем врача.