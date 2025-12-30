Чем опасны обезболивающие и горячая ванна при похмелье

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно рассказала, почему в состоянии похмелья лучше не пить обезболивающие лекарства и не принимать горячую ванну.

«В результате употребления спиртных напитков увеличивается вязкость крови, что повышает риск тромбообразования. Горячая ванна расширяет сосуды и может вызвать резкий перепад давления, увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему - это неблагоприятно при имеющейся дегидратации и повышенной вязкости крови. Кроме того, горячая вода усилит потоотделение, ведущее к продолжительному обезвоживанию организма», - предупредила специалист.

По словам врача Сайно, также при головной боли от похмелья не стоит принимать обезболивающие. В этом случае боль является следствием интоксикации организма, и зачастую лекарства в сочетании с алкоголем могут соединиться в другую химическую формулу, спровоцировать отравление.