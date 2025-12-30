Какие алкогольные напитки не стоит смешивать

Новый год — праздник, где на столе обычно присутствуют шампанское, и вино, и крепкий алкоголь. Однако не стоит смешивать дистиллированные напитки и те, что получены методом брожения, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Дистиллированные напитки (водка, виски, коньяк) — это преимущественно смесь этанола и воды с минимальным количеством так называемых сивушных масел и других примесей. Напитки брожения (вино, пиво, сидр) содержат, помимо алкоголя, большое количество сопутствующих продуктов: высшие спирты, альдегиды, эфиры, танины, остатки сахаров. Наша печень метаболизирует разные вещества разными путями. Когда мы смешиваем, особенно в больших объемах, мы создаем для печени «коктейль», требующий выработки разных ферментов печени для метаболизма. Это приводит к дисбалансу в работе печени, большему накоплению ацетальдегида. Именно этот токсичный промежуточный продукт распада вызывает симптомы интоксикации и тяжелого похмелья», — объяснил Исаев.

Таким образом врач не советует пить водку, виски и коньяк вместе с вином, пивом и шампанским. Такое сочетание может усилить симптомы похмелья утром.