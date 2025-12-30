Доктор предупредил об опасных способах борьбы с алкогольным отравлением

Любые попытки «отрезвить» человека с помощью холодного душа, кофе, энергетиков или физической активности не ускоряют выведение алкоголя и могут только ухудшить состояние, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Алкогольное отравление может развиться как при употреблении больших доз алкоголя за короткое время, так и при приеме некачественного или суррогатного спиртного. Это острое токсическое состояние, степень которого может быть разной – от относительно легкой интоксикации до жизнеугрожающего состояния.

«При легких формах алкогольного отравления у человека, как правило, сохраняется сознание и контакт с окружающими. Возможны тошнота, однократная рвота, головокружение, выраженная слабость, нарушение координации, сонливость. В таких случаях нужно полностью прекратить употребление алкоголя, обеспечить человеку покой, доступ свежего воздуха, достаточное питье (обычная негазированная вода) и наблюдать за состоянием. Даже при относительно удовлетворительном самочувствии человека нельзя оставлять одного, особенно на ночь», – рассказал доктор.

Тяжелое алкогольное отравление сопровождается нарастающим угнетением сознания: человек перестает ориентироваться в происходящем, плохо реагирует на речь, не может удерживать равновесие, возможна многократная рвота. Далее могут развиться признаки нарушения дыхания, бледность или синюшность кожи, холодный пот, резкая слабость, судороги или потеря сознания. В этих ситуациях медицинская помощь требуется немедленно, необходимо вызвать скорую помощь.

«До приезда врачей человека следует уложить на бок, чтобы снизить риск аспирации рвотными массами, обеспечить приток свежего воздуха и постоянно контролировать дыхание и уровень сознания. Любые попытки «отрезвить» человека с помощью холодного душа, кофе, энергетиков или физической активности не ускоряют выведение алкоголя и могут только ухудшить состояние. Категорически нельзя вызывать рвоту у человека с нарушенным сознанием и оставлять его «проспаться» без контроля – именно во сне при тяжелой интоксикации чаще всего возникают опасные осложнения», – заключил Исаев.

Если сознание человека нарушается, дыхание становится нерегулярным или есть любые сомнения в безопасности ситуации, медицинскую помощь лучше вызвать без промедления.