Названы самые частые новогодние переломы

Одной из самых частых новогодних травм является перелом костей предплечья – рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Кирилл Казаков.

«При таком переломе человек может услышать хруст, – это классический, хотя и не обязательный признак. Также среди симптомов боль в месте повреждения, возможна визуальная деформация и быстро нарастающий отек. Развешивание гирлянд к новому году может привести к подобным травмам из-за падения с собственного роста и высоты. Но кроме перелома предплечья возможны и черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника и травмы верхних и нижних конечностей. Надо не забывать, что падение даже с небольшой высоты (со стула, табуретки) может быть очень опасным», – объяснил врач.

Часто травмы случаются и при приготовлении новогодних блюд. Чаще всего это резаные раны от банок и ножей, а также ожоги от горячих блюд или травмы от блендера, – например, когда палец попадает под лезвие блендера и происходит случайное включение устройства.