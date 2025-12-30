Сметана или майонез: что вреднее для фигуры и здоровья?

Невозможно представить жизнь без майонеза и сметаны, а чем тогда заправлять любимые блюда. На самом деле, в наше время вариантов более легких и здоровых салатных заправок более чем достаточно. Давайте все же разберемся, что хуже жирная сметана или высококалорийный майонез.

© ГлагоL

На каждый день выбирайте сметану жирностью 10-15%. Более жирные виды (25-30%) можно рассматривать как праздничный ингредиент. Кстати, такая сметана отлично подойдет для кремов на торты и другие десерты. Надо обязательно читать состав продукта: там должны быть только молоко и закваска. Натуральный или греческий йогурт может стать отличной альтернативой для заправок на салаты, отмечает Сергей Малоземов в своем блоге.

Основная проблема майонеза не в высокой калорийности (около 680 ккал на 100 г), а в том, что он сильно меняет вкус еды. Майонез может провоцировать переедание, делая обычную пищу без него пресной. Кроме того, даже «легкие» версии остаются достаточно калорийными.

Чтобы было менее вреднее, смешивайте майонез пополам с йогуртом или нежирной сметаной. Или делайте соусы из йогурта с горчицей и лимонным соком. Не стоит сразу отказываться от любимых блюд. Просто немного меняйте рецепты.