Как сохранить фигуру в период праздничных застолий

Праздники — не время для строгих диет, но и полное отсутствие контроля часто оборачивается набором веса и ухудшением обмена веществ. Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала «Чемпионату», как сохранить фигуру в период новогодних застолий. Хорошая новость в том, что наслаждаться столом можно без ущерба для веса, если придерживаться принципов разумного выбора и умеренности.

Большинство традиционных блюд становятся «тяжёлыми» не из-за самих продуктов, а из-за соусов и способов приготовления. Майонез легко заменить на греческий йогурт или сметану с пониженной жирностью, колбасу — на отварную индейку или курицу. Добавление овощей увеличивает объём блюда, снижая его калорийность и улучшая пищеварение.

«Контроль порций играет решающую роль. Оптимальный объём салата за один приём — 150-200 граммов, сладостей — не более 30-50 граммов в день. Мандарины, несмотря на пользу, также стоит ограничить 2-3 штуками в сутки. Такой подход снижает нагрузку на ЖКТ и предотвращает скачки уровня глюкозы. Алкоголь — ещё один фактор риска. Даже небольшие дозы усиливают аппетит и замедляют процессы жиросжигания. Лучше выбирать один напиток, употреблять его вместе с пищей и избегать «праздничного марафона» из бокала в бокал», — объяснила эксперт.

Главный принцип — не запреты, а осознанный выбор. Когда еда приносит удовольствие, а не чувство вины, сохранить форму после праздников становится гораздо проще.