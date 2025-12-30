Что должно быть в аптечке на случай отравления

При отравлении справиться с симптомами помогут сорбенты и спазмолитики, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Клиники Фомина Анастасия Воронова.

© РИА Новости

«Если у вас появились признаки отравления, соблюдайте щадящую диету. При наличии аппетита можно прибегнуть к легкой пище (например, к рису). Не рекомендуется употреблять молочные продукты, жирную, жареную пищу, сладости, свежие фрукты и овощи. В аптечку стоит добавить сорбенты (смекта, активированный уголь, полисорб), спазмолитики (но-шпа, тримедат, бускопан)», – отметила доктор.

При отравлении организм теряет не только воду, но и электролиты. Их дефицит приводит к нарушению работы мышц, слабости, головокружению и ухудшению общего самочувствия.

«У детей и пожилых людей обезвоживание развивается особенно быстро. Чтобы снизить риск, важно пить жидкость (воду и крепкий чай) регулярно, небольшими порциями, даже если нет сильной жажды. Также для восполнения жидкости в организме применяют регидратирующие средства (например, регидрон и регидрон био для детей). Регидратационные растворы помогают не только восстановить объем воды, но и компенсировать потерю солей», – объяснила доктор.

Снизить риск пищевого отравления помогут простые меры предосторожности: сырое мясо и морепродукты следует разделывать на отдельных досках, продукты хранить в соответствии с указаниями производителя, строго соблюдать режимы тепловой и холодовой обработки, а также не забывать о правилах личной гигиены. Важно мыть овощи и фрукты под проточной водой, не покупать продукты с видимыми повреждениями и помнить, что салаты долго не хранятся при комнатной температуре.