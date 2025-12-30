Профессор объяснил, кому опасно пить шампанское

Некоторым людям нельзя пить игристое даже на Новый год. Профессор, доктор медицинских наук Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом» перечислила строгие противопоказания к употреблению шампанского.

Эксперт напоминает, что шампанское — это алкогольный газированный напиток, а углекислый газ усиливает всасывание алкоголя, повышая нагрузку на организм. Кроме того, из-за высокого содержания сахара напиток может провоцировать скачки инсулина и развитие грибка Candida в кишечнике.

В первую очередь от шампанского следует отказаться:

детям и подросткам — алкоголь токсичен для развивающегося мозга;

беременным и кормящим женщинам — даже малые дозы могут навредить плоду или попасть в грудное молоко;

людям с обострениями заболеваний ЖКТ (гастрит, язва, панкреатит) — газ раздражает слизистые и усугубляет воспаление;

пациентам с болезнями печени (гепатит, цирроз) — алкоголь разрушает клетки органа;

сердечникам — шампанское может усилить действие гипотензивных препаратов, вызывая опасное падение давления;

тем, кто принимает кроворазжижающие лекарства — риск кровотечений возрастает;

аллергикам — сульфиты и добавки в вине способны спровоцировать сильную реакцию;

людям с психическими расстройствами (депрессия, тревога) — алкоголь усугубляет симптомы;

пациентам, принимающим некоторые лекарства (антибиотики, обезболивающие, седативные) — алкоголь нарушает их метаболизм, усиливая побочные эффекты.

Каневская подчёркивает: при хронических заболеваниях безопасной дозы шампанского не существует. Лучшая альтернатива — чистая вода с лимоном.